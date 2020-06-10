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الشرطة تداهم مصنعا غير مرخص لإنتاج كمامات مجهولة المصدر بالمنوفية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:28 م
الشرطة تداهم مصنعا غير مرخص لإنتاج كمامات مجهولة المصدر بالمنوفية كمامات
كتب ـ محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع ملابس جاهزة "غير مرخص" بالمنوفية لقيام القائمين عليه بتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط (المدير المسئول عن مصنع ملابس جاهزة) لقيامه بتصنيع كمامات من القماش بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة وعدم حمل سجل صناعى.

وعثر بداخل المصنع على 19 ماكينة خياطة أنواع مختلفة، و 5 مقصات كهربائية، و8  ترابيزات مكواة و(50) كرتونة (خيط) بكل كرتونه (12) بكرة خيط ألوان مختلفة، و(20) كرتونة أستك بكل كرتونه (30) كيس أستك لزوم تصنع الكمامات، و(25) توب قماش قطن ليكرا لزوم تصنيع الكمامات ألوان مختلفة، و(7500) كمامة منتج نهائى مصنعة ومعبأ فى أكياس معده للتوزيع.

وتم التحفظ على (5000) كمامة تحت التصنيع، و(10000) استيكر ألوان وأنواع مختلفة، وورد تقرير التفتيش الصيدلى بأن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


كمامات

كمامة

كمامة مجهولة

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