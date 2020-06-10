اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:20 م
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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المحلة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:41 م
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المحلة حريق شقة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شهدت منطقة البوابة الثانية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، اندلاع حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه، حيث تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة بالطابق الرابع فى شارع عبد الشافى بالقرب من مسجد أبو عبيد، وامتدت ألسنة النيران إلى ألتهام محتوياتها بالكامل من فرش وأثاث ولا توجد أصابات .

وعلى الفور انتقلت سيارتان من الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن السبب فى الحريق ماس كهربائى ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكان حريق هائل اندلع أعلى أحد الأبراج السكنية الكائنة بجوار مدرسة أبوزهرة بمنطقة الششتاوى التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ، بورد بلاغات من أهالى منطقة الششتاوى ، بأندلاع حريق هائل فى روف أحد الأبراج السكنية دون وقوع إصابات .

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحريق ماس كهربائى ولا توجد شبه جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.

 


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