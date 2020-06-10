السياحة العالمية تضع خارطة طريق من 6 عناصر لإنعاش القطاع فى إفريقيا

كتبت آمال رسلان

وضعت منظمة السياحة العالمية خارطة طريق من 6 عناصر لتوجيه قطاع السياحة فى القارة الافريقية نحو النمو المستدام حتى عام 2030، وذلك فى الوقت الذي تقود فيه منظمة السياحة العالمية UNWTO جهود استئناف حركة السياحة العالمية.

وتشمل خارطة الطريق هذه الأولويات، تعزيز البنية التحتية السياحية في أفريقيا، وتعزيز الربط الجوي بالقارة، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للدول الأفريقية، وضمان سلامة وأمن السائحين، والاستثمار في تنمية العناصر البشرية العاملة في السياحة، وتحسين صورة أفريقيا أمام العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 63 اللجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة السياحة العالمية افتراضيا لأعضائها، والاجتماع حضره 140 مشاركا افتراضيا منهم 24 وزيرا للسياحة من جميع أنحاء المنطقة الأفريقية، وممثلو 10 منظمات دولية، وأعضاء شبكة الأعضاء المنتسبين لمنظمة السياحة العالمية، مع ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والقطاع الخاص.

خلال الاجتماع تمت مناقشة رسم مسار موحد نحو قطاع سياحة أقوى وأفضل، وتعافي الحركة السياحية إلى منطقة أفريقيا والخطط والمرونة من أجل تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، وبالإضافة إلى معالجة التحديات المباشرة التي فرضتها أزمة COVID-19، ركزت المناقشات أيضا على المجالات الرئيسية لجدول أعمال منظمة السياحة العالمية لأفريقيا.

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي قال "إن إمكانات السياحة في إفريقيا لا يمكن إنكارها، وكذلك قدرة السياحة على دفع التنمية الشاملة عبر القارة. وسيسمح التخفيف المستمر لقيود السفر أولاً داخل الدول ثم عبر الحدود الدولية بالعديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسياحة للعودة مرة أخرى.

وإذا تمت إدارة استئناف السياحة بطريقة مسؤولة ومنسقة وتسخير قوة الابتكار وريادة الأعمال، فيمكنها تغيير حياة الملايين من البشر والمساعدة في حماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعي الغني للقارة الأفريقية".