اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة العالمية تضع خارطة طريق من 6 عناصر لإنعاش القطاع فى إفريقيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:17 ص
السياحة العالمية تضع خارطة طريق من 6 عناصر لإنعاش القطاع فى إفريقيا زوراب بولوليكاشفيلي الامين العام لمنظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت منظمة السياحة العالمية خارطة طريق من 6 عناصر لتوجيه قطاع السياحة فى القارة الافريقية نحو النمو المستدام حتى عام 2030، وذلك فى الوقت الذي تقود فيه منظمة السياحة العالمية UNWTO جهود استئناف حركة السياحة العالمية.

وتشمل خارطة الطريق هذه الأولويات، تعزيز البنية التحتية السياحية في أفريقيا، وتعزيز الربط الجوي بالقارة، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للدول الأفريقية، وضمان سلامة وأمن السائحين، والاستثمار في تنمية العناصر البشرية العاملة في السياحة، وتحسين صورة أفريقيا أمام العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 63 اللجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة السياحة العالمية افتراضيا لأعضائها، والاجتماع حضره 140 مشاركا افتراضيا منهم 24 وزيرا للسياحة من جميع أنحاء المنطقة الأفريقية، وممثلو 10 منظمات دولية، وأعضاء شبكة الأعضاء المنتسبين لمنظمة السياحة العالمية، مع ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والقطاع الخاص.

خلال الاجتماع تمت مناقشة رسم مسار موحد نحو قطاع سياحة أقوى وأفضل، وتعافي الحركة السياحية إلى منطقة أفريقيا والخطط والمرونة من أجل تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، وبالإضافة إلى معالجة التحديات المباشرة التي فرضتها أزمة COVID-19، ركزت المناقشات أيضا على المجالات الرئيسية لجدول أعمال منظمة السياحة العالمية لأفريقيا.

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي قال "إن إمكانات السياحة في إفريقيا لا يمكن إنكارها، وكذلك قدرة السياحة على دفع التنمية الشاملة عبر القارة. وسيسمح التخفيف المستمر لقيود السفر أولاً داخل الدول ثم عبر الحدود الدولية بالعديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسياحة للعودة مرة أخرى.

وإذا تمت إدارة استئناف السياحة بطريقة مسؤولة ومنسقة وتسخير قوة الابتكار وريادة الأعمال، فيمكنها تغيير حياة الملايين من البشر والمساعدة في حماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعي الغني للقارة الأفريقية".


السياحة العالمية

السياحة الافريقية

اخبار مصر

السياحة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. "اليوم السابع" فى جولة بطريق الكباش ومعبد الأقصر.. مدير المعبد: إحياء طريق الكباش أحد المشروعات التاريخية وأنهينا 95% منه.. وهديتنا لدى عودة السياحة إنهاء ترميم تمثال جديد للملك رمسيس الثانى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:00 ص

برلين تفتح أبوابها للسياحة.. تعرف على أهمية السوق السياحى الألمانى عالميا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:00 ص

البحرين تدشن حملة جديدة للترويج للسياحة بعد أزمة كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:56 م

اليونان ترفع تدريجيًا قيود السياحة على المسافرين القادمين من إيطاليا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:00 م

رئيس وزراء لبنان: استعدادات لعودة حركة السياحة لإنعاش الاقتصاد مع ضوابط صحية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة