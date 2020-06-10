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السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:00 ص
السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال السكة الحديد قطارات
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أن تعديل جداول تشغيل القطارات مرتبط بقرار حظر التجوال سواء بتقليص ساعات الحظر أو مدها أو إلغاء الحظر تماما.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إعادة حركة القطارات بكامل طاقتها فى حالة رفع حظر التجوال تماما، حيث ينتهى العمل بقرار رئيس الوزراء الحالى الذى يفرض حظر تجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا يوم 13 يونيو الجارى.

وقالت المصادر إنه فى حالة رفع حظر التجوال سيتم إعادة العمل بجداول التشغيل القديمة مع إجراء بعض التعديلات عليها بحيث يتم تقليل زمن التقاطر وزيادة أعداد القطارات على الخطوط التى عليها كثافة ركاب من أجل الحفاظ على تقليل كثافة الركاب بالقطارات ومنع ومواجهة أى تكدسات تظهر بها.

وأشارت المصادر أنه ستسمر الهيئة فى إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم القطارات بجانب تحقيق عنصر التباعد الاجتماعى أمام شبابيك الحجز بالمحطات مع التنبية بضرورة استمرار الكمامات الوقائية.

 

 


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