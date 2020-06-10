اليوم السابع
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"الزراعة" تقدم روشتة استخدام المبيدات والتسميد للذرة بأنواعها.. تعرف عليها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:00 ص
"الزراعة" تقدم روشتة استخدام المبيدات والتسميد للذرة بأنواعها.. تعرف عليها محصول الذرة الشامية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع "، عددًا من الإرشادات والتوصيات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى الواجب على مزارعى محصول الذرة بأنواعها الشامية والرفيعة مراعاتها خلال الفترة الحالية.

 

الذرة الشامية
 

وأكدت التوصيات استمرار الزراعة حتى منتصف هذا الشهر على الأكثر حيث يؤدى التأخير فى الزراعة عن منتصف يونيو إلى نقص كبير فى المحصول وبداية من منتصف يوليو حتى منتصف أغسطس فى الأراضى الجديدة بتوشكى وشرق العوينات والمراشدة، وتمثلت التوصيات فى الآتي:

-اجراء أول عزقه بعد أسبوعين من الزراعة لردم الشقوق وإزالة الحشائش لحفظ الرطوبة بالتربه.

-اجراء الخف على نبات واحد بالجورة قبل رية المحاياه حيث يؤدى وجود أكثر من نبات بالجورة وتأخير الخف إلى ضعف وسرولة النباتات.

-اضافة الدفعه الأولى من السماد الأزوتى (60 وحدة أزوت) تكبيشاً اسفل النباتات قبل رية المحاياه مباشرة.

-اعطاء رية المحاياه بعد ثلاث اسابيع من الزراعة على أن تكون ريه خفيفه وتتم هذه الريه بالحوال حتى لاتؤدى زيادة ماء الرى إلى إصفرار النباتات وضعفها.

 توصيات الذرة الرفيعة

وتمثلت التوصيات فى الآتي:

-تزرع الذرة الرفيعة خلال شهر يونيو

-تتم الزراعة فى جور على أبعاد 20 سم للأصناف الطويلة و15 سم للأصناف القصيرة

-تتم الزراعة فى الثلث السفلى من الخط على الريشة العمالة المواجهة للشمس – وتتم الزراعة بوضع 4 حبوب على عمق 2 – 3 سم وتغطى بالتراب الناعم

-إذا تم إستخدام أسمدة حيوية مثل النتروبين والفوسفورين والذى يوفر فى كميات الأسمدة الكيماوية المستخدمة بقدار الربع وبهدف حماية البيئة من التلوث ويتم خلطها مع الحبوب ( التقاوى ) قبل الزراعة جيدا مع مادة لاصقة

-عند إستخدام مبيدات فطرية تعامل بها التقاوى قبل الزراعة لتقليل أكل الطيور للتقاوى على أن يكون الرى على البارد

-تتم العزقة الأولى لإزالة الحشائش بعد 18 يوما من رية الزراعة ويعقبها خف النباتات بمعدل نباتين للجورة الواحدة ثم التسميد بالسماد الأزوتى والبوتاسى ثلث جرعة التسميد الأزوتى ( 100 وحدة )

-التسميد الأزوتى يتم بمعدل 35 وحدة أزوت فى الدفعة الأولى و35 وحدة فى الدفعة الثانية بعد الأولى 15 يوما على أن يتم وضع السماد تكبيشا أمام الجور وعلى بعد 5 سم

-يتم إجراء العزقة الثانية بعد الأولى بحوالى 15 يوما ويعقبها التسميد بالدفعة الثانية ثم الرى

-يفضل إجراء رشة وقائية ضد الثاقبات والدودة القارضة عقب رية المحاياة وتحمل الأرض لعملية الرش.


الذرة الشامية

الذرة الرفيعة

الارشاد الزراعى

تسميد الذرة

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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