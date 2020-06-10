اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفرنسي يجرى اتصالات دولية لتجنب تدهور الوضع فى ليبيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:35 م
الرئيس الفرنسي يجرى اتصالات دولية لتجنب تدهور الوضع فى ليبيا ماكرون
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر بقصر الإليزيه لقناة العربية ، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالات دولية لتجنب تدهور الوضع فى ليبيا، فى غضون ذلك، استقبل القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر اوفتشا؛ حيث تم خلال هذا اللقاء الحديث حول إعلان القاهرة، الذي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق، كما أثنى أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.

 

كما عبر القائد العام للجيش الليبى – بحسب بيان لمكتبه - عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

 

ويأتي نشر لقاء المشير خليفة حفتر مع سفير ألمانيا لدى ليبيا بعد أكاذيب رددتها وسائل إعلام قطرية وتركية وتديرها عناصر إخوانية متشددة حول وجود انقسامات داخل الجيش الوطنى الليبى.

 

 


ماكرون

قصر الاليزيه

فرنسا

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة