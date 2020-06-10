اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يصعد مع توقف صعود الأسهم قبيل قرار المركزى الأمريكى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:11 ص
الذهب يصعد مع توقف صعود الأسهم قبيل قرار المركزى الأمريكى الذهب - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل الذهب مكاسبه اليوم الأربعاء مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود فى الآونة الأخيرة حيث يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) والذى من المنتظر أن يلقى الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكى والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1725 دولارا للأوقية.

وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا. كما تلقى الذهب المزيد من الدعم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.

وتبنى المستثمرون موقفا حذرا ويترقبون بيان السياسة النقدية للمركزي الأمريكي المقرر إعلانه في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

كما ينشر رؤساء البنوك المركزية للولايات أول توقعات اقتصادية منذ بدء حالة ركود بفعل الجائحة في فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.69 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1952.69 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 838.74 دولار للأوقية.

 

 

 


الذهب

أسعار الذهب

البنك المركزى الأمريكى

جيروم باول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة