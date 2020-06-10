اليوم السابع
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الداخلية تضبط 118 شخصا لمخالفتهم قرار بناء المساكن

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:25 م
الداخلية تضبط 118 شخصا لمخالفتهم قرار بناء المساكن بناء المساكن
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 118 شخصا، لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .

 

 

 


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