وقال كابولوف في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "من المقرر إجراء مشاورات ثلاثية يوم الإثنين المقبل " .

ولفت كابولوف إلى أن "هذه ليست صيغة جديدة ، بل مجرد مشاورات ستعقد بناء على طلب وزير الخارجية الأفغاني "أتمار". لقد وافقنا على التواصل مع بعضنا البعض " .

يذكر أنه بالإضافة إلى كابولوف نفسه، سيشارك في المشاورات كل من الممثل الخاص الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل، ووزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، محمد حنيف أتمار.