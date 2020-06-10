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الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:15 م
الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.

 

ووافق مجلس الوزراء على عدد (12) مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركةجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول،والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.


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