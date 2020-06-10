الحكومة توافق على إنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير .. اعرف التفاصيل

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، ينص على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجا فكرياً أو مادياً مبتكراً، ولم يجاوز سنه 18 سنة، فى مجالات الثقافة والفنون.

وتأتى هذه الخطوة انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعاً لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون.

وتشمل الجائزة منح مبلغ مالى للفائز، فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجال الفنون، إلى جانب قضاء الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة مدة لا تجاوز 3 أشهر، خلال العطلة الدراسية الصيفية فى إحدى المدن المصرية، رفقة مشرف مختص من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ومنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير".

وتمت الموافقة مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى تم طرحها خلال الاجتماع.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم فى مجالات الإبداع.