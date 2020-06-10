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الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:59 م
الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تحسم الحكومة فى الإجتماعات المقرر أن تعقدها الأسبوع الجارى على مداريومين سواء من خلال الإجتماع الأسبوعى للحكومة أو الإنعقاد الدورى للجنة العليا لأدارة أزمة كورونا ، مصير حظر التجوال خاصة مع قرب انتهاء المدة التى كانت قد حددتها الحكومة قبل عيد الفطر وهو  فرض حظر تجوال بداية من السبت 30 مايو ولمدة 15 يوما من الساعة الثامنة مساءا وحتى الخامسة من صباح اليوم التالى والتى من المقرر ان تنتهى هذه المدة بداية الأسبوع المقبل .
 
 
ومن المقرر أن تستعرض الحكومة أيضا خلال هذا الأسبوع عددا من الملفات من بينها عودة الحياة تدريجيا ومقترحات وتوصيات عدد من الوزارات من بينها الأوقاف لعودة الصلاة بالمساجد والشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضى ، والطيران والسياحة لعودة حركة الطيران الخارجية والسياحة . 
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. 
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي "اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".
 
 

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