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الحكومة:إعفاء السائحين الوافدين للمحافظات من سداد رسوم التأشيرة حتى 31 أكتوبر

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:18 م
الحكومة:إعفاء السائحين الوافدين للمحافظات من سداد رسوم التأشيرة حتى 31 أكتوبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وتأتي هذه الحوافز بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها، وذلك في إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران، وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطيران المدني سبق أن وافقت على منح خصم 50% على رسم الإيواء والهبوط بكافة المدن السياحية للرحلات "الشارتر" و 20% على الخدمات الأرضية لكافة المدن السياحية.


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