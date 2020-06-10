التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع والتي تقرر خروجها من جدول الامتحانات سوف تعلن مع المواد الأساسية وقت إعلان النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تعلن فى بداية أغسطس المقبل، لآن أخر يوم فى امتحانات الثانوية العامة هو 21 يوليو وبالتالى طبقا لمعدلات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ستعلن نتيجة الثانوية العامة بداية أغسطس المقبل.



وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عددًا من الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيتم إجابتها من المنزل، وهي:



1- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.



2- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.



كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، وهي:



1- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا.



2- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.



وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمي (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط https://www.thanaweya.net





