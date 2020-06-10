اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم توضح أماكن التقدم إلكترونيا لفصول رياض الأطفال بمدارس اللغات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:28 م
التعليم توضح أماكن التقدم إلكترونيا لفصول رياض الأطفال بمدارس اللغات طلاب المدارس ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه إلحاقا للكتاب المرسل بتاریخ 2020/5/31 بشأن التقدم إلكترونيا لفصول رياض الأطفال، نحيطكم أنه ثم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمی - الرسي لغات ( وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة القريبة والتعليم
http://emis.gov.eglpalailly ليتمكن لأولياء الأمور التسجيل إلكترونيا باستخدام بيانات الرقم القومي للطفل المتقدم، وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة على نوعية تعليم واحدة فقط رسمي عربى - رسمي لغات".

وتابعت الوزارة فى خطا لها للمديريات: يرجي التكرم بالتنبيه على كلا من:

أولا: مدیری مدارس رياض الأطفال الرسمية متابعة موقف التسجيل من خلال الموقع الالكتروني الخاص بكل مدرسة ،علما بأنه يمكن للمدرسة تسجيل طلب التقدم في حالة تعذر ولى الأمر عن التسجيل الالکترونى، وعقب الانتهاء من فترة التسجيل يتلزم على جميع المدارس البت في الطلبات المقدمة إليها حيث يتم إعلانها لولى الأمر فور البت.

ثانيا: مسؤلى التنسيق بمديريتكم أنه سوف يتم تستيم قاعدة بيانات التسجيل الالکترونی لمتقدمين لمدارس رياض الأطقال )رسمی لغات( لمكتب مدير المديرية بعد الانتهاء من المدة المحددة، والتسجيل وذلك لإتخاذ إجراءات التنسيق المتبعه لدی جهة الاختصاص على أن يتم استلام نتيجة التنسيق وذلك لإعلانها على موقع وزارة الترية والتعليم.

وأوضحت الوزارة، أنه التقدم، لرياض الأطفال، واتاحة موقع إلكتروني لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات من خلال بواية مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحيث أن بعض المديريات التعليمية قامت بتصميم نموذج للتقدم علی الموقع إلكتروتي الخاص بالمديرية، وبدء تلقي الطلبات اعتببارا من أول يونيو، 2020، أرجو بالإحاطة بأنه بالتنسيق مع  الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير لتطوير التكتولوجي، وفی ضوء حرص الوزارة على التسهيل على أولياء الأمور في عملية التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائی، يتم الاستقادة من النماذج التي تم تصميمها بمعرفة مديرية التربية والتطيم وفي حالة عدم تصميم نموذج على موقع المديرية يتم الاستعانة بالنموذج الذي تم تصميمه على الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

IMG_٢٠٢٠٠٦١٠_٢٣٠٢٢٢
 

 

IMG_٢٠٢٠٠٦١٠_٢٣١٩٤٧
 

 


 



 


التربية والتعليم

التقدم لرياض الاطفال

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة