التعليم توضح أماكن التقدم إلكترونيا لفصول رياض الأطفال بمدارس اللغات

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه إلحاقا للكتاب المرسل بتاریخ 2020/5/31 بشأن التقدم إلكترونيا لفصول رياض الأطفال، نحيطكم أنه ثم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمی - الرسي لغات ( وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة القريبة والتعليم

http://emis.gov.eglpalailly ليتمكن لأولياء الأمور التسجيل إلكترونيا باستخدام بيانات الرقم القومي للطفل المتقدم، وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة على نوعية تعليم واحدة فقط رسمي عربى - رسمي لغات".

وتابعت الوزارة فى خطا لها للمديريات: يرجي التكرم بالتنبيه على كلا من:

أولا: مدیری مدارس رياض الأطفال الرسمية متابعة موقف التسجيل من خلال الموقع الالكتروني الخاص بكل مدرسة ،علما بأنه يمكن للمدرسة تسجيل طلب التقدم في حالة تعذر ولى الأمر عن التسجيل الالکترونى، وعقب الانتهاء من فترة التسجيل يتلزم على جميع المدارس البت في الطلبات المقدمة إليها حيث يتم إعلانها لولى الأمر فور البت.

ثانيا: مسؤلى التنسيق بمديريتكم أنه سوف يتم تستيم قاعدة بيانات التسجيل الالکترونی لمتقدمين لمدارس رياض الأطقال )رسمی لغات( لمكتب مدير المديرية بعد الانتهاء من المدة المحددة، والتسجيل وذلك لإتخاذ إجراءات التنسيق المتبعه لدی جهة الاختصاص على أن يتم استلام نتيجة التنسيق وذلك لإعلانها على موقع وزارة الترية والتعليم.



وأوضحت الوزارة، أنه التقدم، لرياض الأطفال، واتاحة موقع إلكتروني لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات من خلال بواية مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحيث أن بعض المديريات التعليمية قامت بتصميم نموذج للتقدم علی الموقع إلكتروتي الخاص بالمديرية، وبدء تلقي الطلبات اعتببارا من أول يونيو، 2020، أرجو بالإحاطة بأنه بالتنسيق مع الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير لتطوير التكتولوجي، وفی ضوء حرص الوزارة على التسهيل على أولياء الأمور في عملية التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائی، يتم الاستقادة من النماذج التي تم تصميمها بمعرفة مديرية التربية والتطيم وفي حالة عدم تصميم نموذج على موقع المديرية يتم الاستعانة بالنموذج الذي تم تصميمه على الموقع الإلكتروني للوزارة.









