اليوم السابع
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التعليم تعلن تفاصيل الامتحان التكميلى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:49 م
التعليم تعلن تفاصيل الامتحان التكميلى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية طلاب المدارس - أرشيفية
محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم - بشأن تنفيذ تعليمات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقا للقرارات التى اتخذتها الوزارة بشأن استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثانی بمشروع بحثي يقدمه الطالب، وبمناسبة استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحان الدور الثانی للطلاب الذين لهم حق دخول امتحان الدور الثاني، وكذا الاختبار التكميلي للطلاب الذين لهم الحق - يكون امتحان الدور الثاني للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائى إلى الثانى الإعدادى متعدد التخصصات في ورقة واحدة تضم المواد الأساسية "اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والإنجليزية" فيما درسه الطالب اعتبار من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى فترة تعليق الدراسة.
 
وأوضحت الوزارة أن زمن الإجابة 3 ساعات، وذلك للطالب الذي لم يتقدم بالمشروع البحثي عن الفصل الدراسي الثاني أو لم يجتاز المشروع البحثي، واجتياز الطالب للمشروع البحثي یعنی حصوله على درجة الفصل الدراسي الثانى تعادل 50% من نتیجة العام الدراسى، وبالتالى يعتبر حصوله على الدرجة الصغرى لانتقاله إلى الصف الأعلى  وبناء عليه فإن الطالب الذي تغيب بعذر مقبول أو تغيب بدون عذر، وتقدم بالمشروع البحثي للفصل الدراسي الثاني وتم اجتيازه يعتبر ناجحا ومنقول للصف الأعلى.
 
وأكدت الوزارة أن المواد التي لا تضاف للمجموع، ومادة المستوى الرفيع بجميع الصفوف الدراسية يكتفى بتقييم الطالب عن الفترة التي قضاها بداية من الفصل الدراسي الثاني وحتى فترة تعليق الدراسة، وذلك درجات أعمال السنة، وفى حالة عدم الاجتياز في التقييم بمجموع الفصليين الدراسيين يعقد له امتحان منزلي في ورقة امتحانية واحدة بتلك المواد، يتم انعقاده وفقا للمواعيد التي تحددها كل مديرية على ألا يعقد اختبار تحريرى داخل المدارس.
 
وبالنسبة للصف الثالث الإعدادى، فالطالب الذي تغيب بعذر مقبول وتقدم بالمشروع البحثي للفصل الدراسى الثانی واجتازه يعتبر ناجحا بحصوله على الدرجة الصغرى لانتقاله إلى الصف الأعلى، وله حرية الاختيار في دخول الامتحان التكميلي، ويعقد في كل مادة دراسية، وفق مواصفات الورقة الامتحانية المخصصة للفصل الدراسي الأول.

التربية والتعليم

الامتحان التكميلى

موعد الامتحان التكميلى

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