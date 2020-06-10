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التحقيق مع موظف بحى جنوب مدينة المنيا لمخالفته الضوابط العامة أثناء العمل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:26 م
التحقيق مع موظف بحى جنوب مدينة المنيا لمخالفته الضوابط العامة أثناء العمل تحرير محضر لموظف بحى جنوب المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أحال العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، موظفا بحى جنوب للتحقيق، وذلك لعدم الالتزام بالضوابط العامة أثناء العمل، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس المركز والمدينة بحى جنوب المنيا ، لمتابعة فض تجمعات الباعة الجائلين والتزام أصحاب المحلات ومحلات الجزارة بالإجراءات اللازمة المتعلقة بسلامة المواد الغذاىية واللحوم ، والتأكيد على فض أى تجمعات.

وتابع رئيس المركز والمدينة أعمال فص تجمعات سوق قرية ريدة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيرس كرونا المستجد.

كما تابع التزام أصحاب المحلات بحى جنوب المدينة بالإجراءات الصحية والسلامة العامة ، وقد وجه باستمرارا فض التجمعات والأسواق بقرى المركز والمدينة.

وفى نفس السياق أوقفت الوحدة القروية بصفط الخمار ، تنفيذ إيقاف أعمال لحالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة ، لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف قانونا ، وتم إزالة الشدة الخشبية الموجودة.

كما قام حى شمال المنيا ، بايقاف أعمال البناء ، بقرار المحافظ رقم 363 ، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة بوجود رئيس الحى عرفات عبد الله.


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