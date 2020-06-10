البنوك تقود مكاسب أسهم أوروبا قبل رؤية المركزى الأمريكى للاقتصاد

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وقادت البنوك المكاسب مع ترقب مستثمرين أول توقعات اقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي منذ الدخول في حالة من الكساد في فبراير بسبب جائحة كوفيد- 19.