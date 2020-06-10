اليوم السابع
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خالد صلاح
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البنوك تقود مكاسب أسهم أوروبا قبل رؤية المركزى الأمريكى للاقتصاد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:43 ص
البنوك تقود مكاسب أسهم أوروبا قبل رؤية المركزى الأمريكى للاقتصاد البنك المركزى الأمريكى - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وقادت البنوك المكاسب مع ترقب مستثمرين أول توقعات اقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي منذ الدخول في حالة من الكساد في فبراير بسبب جائحة كوفيد- 19.

وعقب تراجع طفيف في الجلستين السابقتين، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 %.

وقفزت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.5 % بعدما صرحت مصادر لرويترز بأن البنك المركزي الأوروبي يعد مخططا لمواجهة احتمال عدم سداد قروض تُقدر بمئات المليارات بسبب أزمة كورونا.

وصعد سهم كومرتس بنك 3.9 % بعدما طالبت شركة الاستثمار النشط الأمريكية سيربرس بتغييرات في المجلس الإشرافي والاستراتيجية بما في ذلك خفض التكاليف.

وشهدت الأسواق الاوروبية تعافيا أوسع في الأسابيع الأخيرة مع تحرك مستثمرين لشراء أسهم رخيصة تتأثر بالنمو مثل أسهم البنوك وشركات النفط أملا في أن تكون السوق تجاوزت أسوا تداعيات الأزمة الصحية.

 


المركزى الأمريكى

بنوك

اسهم اوروبا

المؤشر ستوكس

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