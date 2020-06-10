البرازيل تسجل 32091 إصابة جديدة بكورونا و1272 وفاة خلال 24 ساعة

رويترز

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إن البلاد سجلت 32091 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1272 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البلاد حتى الآن 739503 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة كما توفي 38406 أشخاص وهو ثالث أعلى عدد وفيات في العالم.

وكانت بيانات أظهرت، الثلاثاء، أن أكثر من نصف مجمعات المتاجر في البرازيل أستأنفت أنشطتها مع تقليل ساعات العمل بينما ترفع السلطات على نحو متزايد إجراءات التباعد الاجتماعي على الرغم من عدد متزايد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أكبر سوق في أمريكا اللاتينية.