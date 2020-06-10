اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تسجل 32091 إصابة جديدة بكورونا و1272 وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:43 ص
البرازيل تسجل 32091 إصابة جديدة بكورونا و1272 وفاة خلال 24 ساعة ضحايا كورونا فى البرازيل
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إن البلاد سجلت 32091 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1272 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البلاد حتى الآن 739503 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة كما توفي 38406 أشخاص وهو ثالث أعلى عدد وفيات في العالم.  

وكانت بيانات أظهرت، الثلاثاء، أن أكثر من نصف مجمعات المتاجر في البرازيل أستأنفت أنشطتها مع تقليل ساعات العمل بينما ترفع السلطات على نحو متزايد إجراءات التباعد الاجتماعي على الرغم من عدد متزايد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أكبر سوق في أمريكا اللاتينية.

وكانت الجائحة قد أدت الى إغلاق كل مجمعات المتاجر في البرازيل وعددها 577 .

لكن القيود بدأت تنحسر على مدار الأسابيع القليلة الماضية بالرغم من أن كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يواصل اجتياح البلاد.

 


البرازيل

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

اخبار البرازيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرازيل تعيد فتح أكثر من نصف مجمعات المتاجر على الرغم من قفزة فى كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:43 م

طلبات إعانة البطالة فى البرازيل تقفز 53% فى مايو إلى مليون تقريبا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:43 م

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا فى البرازيل إلى 37134 والاصابات قفزت إلى 707412

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:00 ص

"العودة للمدارس" خطوة حذرة فى مواجهة "كورونا".. أمريكا اللاتينية تضع خطط استئناف الدراسة وخبراء يحذرون.. والبرازيل تستقر على "يوم دراسي" فى الأسبوع.. وفنزويلا تلجأ لدروس الراديو.. وباراجواى مغلقة حتى ديسمبر

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة