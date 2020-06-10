الانتهاء من تنفيذ محطتى صرف رأس البر وشبين القناطر بتكلفة 260 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

وجه المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الشركات التابعة العاملة فى مجال المقاولات وتنفيذ البنية الاساسية بسرعة الانتهاء من تسليم كافة المشروعات مبدئيا، ووفقا للمواصفات التى تم الاتفاق عليها مع مختلف جهات الإسناد فى الدولة .

وشدد هشام أبو العطا على أهمية تنفيذ كافة المشروعات، وفق الجدول الزمنى لها بما يحول دون سحب أية مشروعات مستقبلية من الشركات، وذلك وفق توجيهات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

محطة صرف صحى راس البر

وفى هذا السياق، أشار المهندس أحمد أبو شبانة، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو"، أن الشركة بالرغم من أزمة كورونا، إلا إنها تواصل العمل بشكل متكامل، نحو الانتهاء من كافة المشروعات المسندة إليها، وفقا للجداول الزمنية لها ، وبما يساهم فى سرعة توفير الخدمات للمواطنين خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى .



جانب من محطة الصرف برأس البر

وأضاف أحمد أبو شبانة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة نفذت مؤخرا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة رأس البر – دمياط ، وذلك بقيمة 200 مليون جنيه، لافتا أن المشروع عبارة عن أعمال توسعات لزيادة طاقة المحطة القائمة من 50 ألف م3 / يوم لتصل إلى 75 ألف م3 / يوم، حيث تم التسليم الابتدائي و دخلت المحطة الخدمة بالفعل.



جانب من محطة شبين القناطر

وأضاف المهندس أحمد أبو شبانة ، إنه تم تسليم مشروع محطة معالجة صرف صحى شبين القناطر، بالقلزم بمحافظة القليوبية، وبالفعل دخلت المحطة الخدمة ، موضحا أن قيمة تنفيذ المشروع بلغت 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحى تعمل بطاقة20 ألف م3 / يوم لخدمة 6 قرى ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى بمركز شبين القناطر والذى يتكلف 278 مليون جنيه.