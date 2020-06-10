اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:41 ص
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الإمارات تعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:40 ص
الإمارات تعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى الشيخ منصور بن زايد
وكالات

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اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز أدوار الجهاز وتمكينه من تحقيق أهدافه في البحث عن فرص استثمار مختلفة ومميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وصولا لتعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

ويأتي القرار في ضوء الجهود لتطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها، خاصة أن جهاز الإمارات للاستثمار نجح منذ تأسيسه عام 2007 في الكشف والاستثمار في مجالات اقتصادية وصناعات استراتيجية مختلفة، وبما يدعم الاقتصاد الوطني والتوجهات المستقبلية للدولة.

 

الإمارات

جهاز الإمارات للاستثمار

الشيخ منصور بن زايد

الاقتصاد الإماراتى

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