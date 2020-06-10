وأعرب البروفيسور صديق تاور باسم رئيس وأعضاء المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الانتقالية في السودان عن تقديرهم وشكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الدعم والمساندة المستمرة لشعب السودان طوال العقود الماضية ودورهم المقدر في دعم السودان في مجابهة جائحة كورونا من خلال جسر جوي تم عبر تقديم مساعدات مقدرة من المستلزمات والمعينات الطبية وبكميات كبيرة.

ومن جانبه...أكد السفير الإماراتي لدى السودان حمد الجنيبي أن هذه المساعدات المقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية تأتي اتساقا ومواصلة للمساعدات التي تقدمها دولة الامارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان وهو نهج مستمر ومتواصل طوال العقود الماضية وصلا وامتدادا لعلاقات البلدين المزدهرة.

وأشار ابراهيم عدلان ابراهيم مدير عام سلطة الطيران المدني بالسودان الى أن مطار الخرطوم استقبل جسرا جويا إماراتيا خلال الشهرين الماضيين تضمن مساعدات إنسانية متنوعة لمجابهة كورونا.

يشار إلى أن اجمالي مساعدات مجابهة الكورونا من الامارات بلغ 54 طنا وهي تشكل ما نسبته 62% من اجمالي مساعدات الكورونا للسودان من دول ومنظمات عالمية.