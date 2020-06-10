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الإعدام شنقا لنجار قتل سيدة بعد اغتصبها فى شقة ملحقة بمسجد بالإسكندرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:27 م
الإعدام شنقا لنجار قتل سيدة بعد اغتصبها فى شقة ملحقة بمسجد بالإسكندرية محكمة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية الدائرة 30 برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز المنعقدة بمحكمة الجنايات بالمنشية، بالإعدام شنقا لقيام نجار بالتعدى على سيدة مسنه واغتصابها فى شقة ملحقة بمسجد بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

 

وقامت هيئة الدفاع عن المجنى عليها برئاسة محمود اشرف الروبى وعضوية بسمة السيد ومحمد جابر ، وقام فريق الدفاع بالمرافعة وتقديم مذكرة من 40 صفحة طالبوا فيها بالاعدام والقصاص العادل ، وبجلسة اليوم صدر الحكم برئاسة وبعد ورود الرأى الشرعى لمفتى الجمهورية حكمت المحكمة بالإعدام شنقا.

 

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مسنه داخل شقتها بشارع على بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك

 

على الفور انتقل المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث القسم، إلى محل البلاغ والمعاينة والفحص تبين وجود جثه المجنى عليها مرفت.ع.ح، 60 سنة، ربه منزل، ملقاة على الأرض متوفيه نتيجة الخنق بقطعة قماش حول رقبتها، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة، وبسؤال جيرانها قرروا أنهم وجدوا باب الشقة مفتوح أثناء قيامهم بالدخول إلى المسجد لأداء صلاة العشاء على حالتها التى وجدت عليها.

 

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم بمعرفه الرائدان حسين الافندي، وايهاب زهران، معاونى مباحث القسم، لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت التحريات قيام المتهم محمد عاطف، 40 سنة، نجار، قام بتتبع المجنى عليها أثناء رجوعها إلى مسكنها وقام بالدخول إلى شقتها والتعدى عليها بخنقها بقطعة قماش والتعدى عليها جنسيا حتى لفظت أنفاسها الاخير وقام بسرقة مبلغ مالى وفر هاربا، تم عمل كمين والقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


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