اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: إنفاق مليار و630 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتع خلال 6 سنوات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:00 ص
الأوقاف: إنفاق مليار و630 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتع خلال 6 سنوات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الأوقاف، أنها إلى جانب عملها الدعوى تواصل خلال الـ 6 سنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسى، العمل فى مجال البر وخدمة المجتمع، حيث تم إنفاق مليار و630 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع، عبارة عن إعانات نقدية ومساعدات عينية، وقرض حسن، وصكوك الأضاحى.

وقالت إنه تم صرف 100 مليون جنيه ( سكن کریم ) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصرف 50 مليون جنيه لحساب صندوق الوقف التعليمي، و50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا .

كما تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة فى تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى ، وصرف 20 مليون جنيه لمبادرة ( نور حياة ) للإبصار، و20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيرى الخاص بذوى الإعاقة .

كما تم صرف 24.729.440 جنيها فى بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر ، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، و6.300.000 جنيه فى رفع كفاءة 270 منزلا ببئر العبد بشمال سيناء ، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان، و25 مليون جنيه فى استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة ، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، و103.568.667 لإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ، وطلاب العلم الفقراء ، وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها.

كما تم شراء سلع غذائية بقيمة 29.600.000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين ( سکر + أرز ) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ، وصرف 5.280.000 جنيه فى استخراج 120 ألف بطاقة رقم قومى و للمرأة المعيلة ، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وشراء 8600 مقعد دراسى بقيمة 7.843.200 وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية .

كما تم شراء 57.868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5,434,364 جنيه وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية ، وصرف 8.151.552 جنيه فى علاج مرضى الأورام، و شراء 3000 سجادة بقيمة 1.23.853 جنيه ، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور ، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى ، وصرف 10 مليون جنيه لصندوق تأمين العاملين، و30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية، و12.652.354 لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض، و 6.459.295 لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة، و 114,494,060 لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدا وعينا، و 750 ألف جنيه دعم نقابة القراء .

بالإضافة إلى صرف 12.507.000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وصرف أكثر من 105 ملايين جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية .

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيرى لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية ، وتم صرف ( 25 ) مليون جنيه منها كدفعة أولى، وتخصيص 200 مليون جنيه مبادرة "حياة كريمة"، وتم صرف 20 مليون جنيه منها كدفعة أولى .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه بذلك يكون ما تم صرفه فى مجال الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط الواقفين والقرض الحسن وصكوك الأضاحى وغيرها 1.228.699.718 جنيه، وإجمالى ما تم تخصيصه ويجرى صرفه حسب التنفيذ الفعلى 355 مليون جنيه.


الأوقاف

وزارة الأوقاف

انجازات الاوقاف

كورونا

فرش مساجد

تجديد مساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"سماحة – استنارة – تنمية".. إنجازات وزارة الأوقاف فى 6 سنوات.. إنفاق 6 مليارات جنيه لعمارة المساجد.. و1.6 مليار جنيه فى مجال البر ودعم المتضررين من كورونا.. و16041 وحدة سكنية وإدارية بـ 2 مليار جنيه.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:42 م

الصك بـ1800 جنيه.. 6 أماكن لتوزيع صكوك الأضحية لأوقاف السويس

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:19 م

الأوقاف تنشر حصاد 6 سنوات فى عهد الرئيس.. مليار و630 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:11 م

الأوقاف: أنفقنا 3 مليارات جنيه على تجديد وإحلال وفرش المساجد خلال 6 سنوات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:13 ص

وزير الأوقاف يعتمد 11 محفظًا بمراكز التحفيظ أو بالمراكز الثقافية

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:49 م

وزير الأوقاف يعتمد تعيين 5 أئمة جدد من خريجى اللغات والترجمة

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة