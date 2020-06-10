"الأهلى المصرى" يحتفظ بجائزة أفضل بنك مصرى فى خدمات التجزئة المصرفية لعام2020

كتب - أحمد يعقوب

منحت مؤسسة Asian Banker العالمية، البنك الأهلى المصرى، جائزة "أفضل بنك مصرى فى مجال خدمات التجزئة المصرفية" لعام 2020، وهى الجائزة التى تقدمها المؤسسة لأفضل بنك فى كل دولة من الدول التى يشملها التقييم استناداً لحجم وتطور أعمال التجزئة المصرفية لدى البنك وقدرته على إتاحة خدمات جديدة ومنتجات مبتكرة وكذا تزايد عدد وحدات شبكة التوزيع ومدى فاعلية انتشارها، حيث يشمل التقييم حجم محفظة التجزئة المصرفية فى مجال الودائع والقروض وكذا منتجات التجزئة وأنواع البطاقات ومعدلات نموها السنوية بالإضافة إلى جودة الخدمة فى مختلف الفروع وكذا عدد وطبيعة الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة للعملاء ومدى قدرة البنك على تحديثها بشكل مستمر.

وتعد تلك الجائزة من الجوائز التى تحرص البنوك على اقتناصها لصدورها عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولى فى مجال تقييم البنوك التى يشمل نطاق تقييمها دول الشرق الأقصى ودول الخليج العربى وبعض الدول الأفريقية.

وفى تعليق له على الجائزة، أعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الجائزة لعدة أعوام متتالية، مؤكدا على أن هذا الإنجاز يعكس ما حققته فرق عمل البنك فى مجال التجزئة المصرفية من انجاز غير مسبوق بالوصول بإجمالى محفظتها إلى ما يجاوز 100 مليار جنيه لأول مرة فى القطاع المصرفى المصرى وهو ما تم انجازه قبل شهور من الخطة المستهدفة، بما يؤكد على فاعلية خطط البنك التى يضعها وفقا ودراسات لاحتياجات وتطلعات عملائه الحاليين أو المرتقبين الذين يسعى إلى اجتذابهم وهو ما يعكس أيضا حرفية فرق العمل المسئولة عن مبيعات منتجات التجزئة وكذا الاستمرارية فى جودة الخدمة التى تقدم للعملاء من خلال كافة فروع البنك، وهى الفرق التى يتم تدريبها بشكل مستمر على أحدث أساليب تقديم الخدمة المصرفية والتى تنعكس بشكل ملحوظ على تطبيق مبدأ الشمول المالى فقد زاد عدد عملاء البنك ليبلغ 14 مليون عميل.

وقد أسفر تقييم المؤسسة للبنوك المصرية عن تميز مؤشرات البنك الأهلى المصرى فى مجالات التجزئة المصرفية بنهاية عام 2019 وارتفاع معدلات نموها بشكل متزايد، فعلى صعيد شبكة التوزيع أشار كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك إلى ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى ATM ليصل إلى 4400 ماكينة تعمل على مدار اليوم وتقوم بعمليات السحب والايداع من الحسابات وصرف المرتبات وسداد المستحقات والفواتير والتبرعات والاستعلام عن الأرصدة.

كما ارتفع عدد ماكينات الـ POS ليصل إلى أكثر من 22 ألف ماكينة، وقد وصلت شبكة فروع البنك إلى 510 فرعا ووحدة مصرفية تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لخطط واستراتيجيات مدروسة للتوسع، وعلى صعيد منتجات التجزئة المصرفية.

فقد أحدث البنك الأهلى المصرى طفرة فى الخدمات الالكترونية المقدمة حيث وصل عدد عملاء الانترنت البنكى إلى أكثر من2.3 مليون عميل من الأفراد و58.5 ألف عميل من الشركات متاح لهم استخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الاتصال الذكية فى الحصول على خدماتهم المصرفية الكترونيا بوسائل سريعة وآمنة تحقق تطلعاتهم وتسهم فى إثراء نمط حياتهم وأنشطتهم المختلفة بالإضافة إلى خدمات الـPhone Cash مما ساهم فى تحقيق الشمول المالى باجتذاب الشرائح غير المتعاملة مع البنوك.

كما كان البنك الأهلى المصرى رائداً فى مجال فروع الخدمة الالكترونية حيث افتتح حتى الآن عشرة فروع من فروع البنك للخدمة الإلكترونية والتى تقدم تجربة فريدة ومختلفة للتعاملات المصرفية من خلال تقديم حلول الكترونية جديدة مثل ماكينات الصراف التفاعلى ITM والتى تعد عنصرا جديدا يتم إطلاقه رسميا لأول مره من خلال هذه الفروع حيث يمكن للعميل السحب والإيداع النقدى بأكثر من الحدود اليومية المسموحة من خلال ماكينات الATM التقليدية.

كما تتضمن أيضا خدمة الـ Video Callوالتى تتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة لمعاونتهم فى الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة.

كما تنوعت البطاقات المصدرة للعملاء ما بين 5.3 مليون بطاقة خصم مباشر و4.8 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بالإضافة إلى أكثر من 1.200 مليون بطاقة ائتمانية، وما يجاوز 1.7 مليون بطاقة ميزة.

وقد كان النمو المطرد والتوسع والتنوع الذى يحققه البنك الأهلى فى مجالات التجزئة المصرفية سببا فى استمرار احتفاظ البنك بتلك الجائزة المتميزة منذ عام 2012 وفقاً وتصنيف مؤسسة Asian Banker العالمية، حيث يعد الحصول على هذه الجائزة الرفيعة حافزاً للبنك وإداراته وفروعه على تقديم مستوى أعلى من الخدمة التى تليق بعملاء بنك أهل مصر.