الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يستضيفان مؤتمر دعم سوريا ولبنان نهاية يونيو

كتبت - هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه بالتنسيق والاتحاد الأوروبى سوف نستضيف مؤتمر بروكسل الرابع للمانحين نهاية يونيو، حيث سيتم تقديم تعهدات مالية إضافية لدعم الأنشطة الإنسانية الجارية فى سوريا ولبنان والمنطقة.

يذكر أنه في مؤتمر المانحين السابق تعهد المانحين بتقديم 8 مليارات دولار لتطوير لقاح وعلاجات خاصة بكورونا، إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن مواجهة كورونا "ستتطلب أكبر جهد يتعلق بالصحة العامة في التاريخ"، واصفا التعهدات الأولية بأنها "الدفعة الأولى لتطوير الأدوات الجديدة بالسرعة اللازمة"، وأضاف "لكن لكي نصل إلى الجميع، وإلى كل مكان، سنحتاج على الأرجح إلى خمسة أضعاف هذا التمويل".

يذكر أنه أطلق عمران رضا منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالإنابة فى لبنان نداء طوارئ بقيمة 350 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر بسبب كوفيد-19، وتأثيره بما فى ذلك اللبنانيين الضعفاء، وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة

وأوضح رضا أن لبنان مدرج في خطة الاستجابة الإنسانية العالمية. وقد تم جمع أكثر من 9 ملايين دولار حتى الآن عبر خطة الاستجابة لدعم نداء الطوارئ في لبنان لافتا إلى أنه تواصل الجهات المانحة تواصلها لضمان الدعم الكافي للخطة.