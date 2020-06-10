الأمم المتحدة تطلق نداء بقيمة 350 مليون دولار لمواجهة كورونا في لبنان

كتبت - هند المغربي

أطلق عمران رضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة في لبنان نداء طوارئ بقيمة 350 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر بسبب كوفيد-19 ، وتأثيره ، بما في ذلك اللبنانيين الضعفاء. وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة

وأوضح رضا أن لبنان مدرج في خطة الاستجابة الإنسانية العالمية. وقد تم جمع أكثر من 9 ملايين دولار حتى الآن عبر خطة الاستجابة لدعم نداء الطوارئ في لبنان لافتا إلى أنه تواصل الجهات المانحة تواصلها لضمان الدعم الكافي للخطة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1388 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1789 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.