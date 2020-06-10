اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:20 ص
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الأمم المتحدة تدعو إيران للالتزام بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:00 ص
الأمم المتحدة تدعو إيران للالتزام بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية شعار الأمم المتحدة
وكالات

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دعت الأمم المتحدة، إيران للالتزام بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع عملهم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك اليوم على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي، رداً على سؤال أحد الصحفيين حول التقارير التي تفيد بمنع إيران، لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مواقع عملهم.

وبين دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيفي بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير حول هذا الموضوع لمجلس الأمن الدولي.


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