افتتاح مترو النزهة-عدلى منصور ينتظر عودة الخبراء الأجانب لمراجعة الاختبارات

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة، أن افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بالسلام، فى انتظار عودة الخبراء الأجانب لمراجعة اختبارات التشغيل.



وأضافت المصادر لليوم السابع أن الخبراء الأجانب ومسئولى الشركات الفرنسية المشاركة فى تنفيذ المشروع غادروا مصر، فى أعقاب أزمة كورونا وإيقاف حركة الطيران.



وتواصل الهيئة القومية للأنفاق استعداداتها لافتتاح وتشغيل هذا الجزء أمام الجمهور، حيث تجرى حاليا اختبارات على أنظمة التشغيل من إشارات واتصالات وتحكم وتشغيل قطارات بدون ركاب.



ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تمتد بطول حوالى 7 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية 100%.



ومحطة النزهة 1 تقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.













