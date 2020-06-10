اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء بنسبة نجاح 100%‎

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء وكانت نسبة النجاح 100٪.

وقال الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، إن ما حققه الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى كان بمثابة إنجاز لا مثيل له ليضع أبنائنا الطلاب أمام موقف يبين فيه تحمل مسئوليته ليعبر إلى بر الأمان ويتفوق على قدراته ليحقق بحوثا متعددة ومتنوعة اختلفت فيها الأساليب والأفكار حتى تحققنا بما نحن نسير عليه الآن اتجاه أبنائنا.

وقدم محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية الشكر والتهنئة إلى أولياء الأمور اللذين بذلوا جهدا كبيرا مع أبنائهم من أجل انجاز هذه المهمة وحققوا أهدافهم بشكل متميز كما أوجه رسالة إلى المعلمين الذين اجتهدوا وثابروا من اجل هؤلاء الطلاب وقاموا بشرح مناهجهم عن بعد من خلال وسائل التواصل المختلفة، وكان لمسئولى الإعلام بالمعاهد والإدارات دورا لا نستطيع ان نغفله على ما قدموه من مساعدات وخدمات لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

كما اتاح موقع البوابة الالكترونية للأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية على موقعها وأعلنت المنطقة اسماء أوائل الطلاب للشهادة الابتدائية .

وسبق وأعلنت منطقه شمال سيناء الأزهرية اليوم، الانتهاء من اعتماد نتائج امتحانات النقل للمراحل الثلاث والانتهاء من تقييم أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضح البيان، انه اعتمدت منطقة شمال سيناء الأزهرية نتائج مراحل النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وقال الشيخ محسن ابو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، أنه تم اعتماد نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني نهاية العام لكافة المعاهد الأزهرية بشمال سيناء، وتم إعلان النتائج بالمعاهد الأزهرية.

وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إنه أيضا تم الانتهاء من تقييم الأبحاث الخاصة بالشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وأن المنطقة أرسلت النتائج إلى الإدارة المركزية للامتحانات للاعتماد عن طريق سيستم خاص بالإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الازهرية.