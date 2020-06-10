اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء بنسبة نجاح 100%‎

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:27 ص
اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء بنسبة نجاح 100%‎ التربية والتعليم
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء وكانت نسبة النجاح 100٪.

وقال الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، إن ما حققه الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى كان بمثابة إنجاز لا مثيل له ليضع أبنائنا الطلاب أمام موقف يبين فيه تحمل مسئوليته ليعبر إلى بر الأمان ويتفوق على قدراته ليحقق بحوثا متعددة ومتنوعة اختلفت فيها الأساليب والأفكار حتى تحققنا بما نحن نسير عليه الآن اتجاه أبنائنا.

وقدم محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية الشكر والتهنئة إلى أولياء الأمور اللذين بذلوا جهدا كبيرا مع أبنائهم من أجل انجاز هذه المهمة وحققوا أهدافهم بشكل متميز كما أوجه رسالة إلى المعلمين الذين اجتهدوا وثابروا من اجل هؤلاء الطلاب وقاموا بشرح مناهجهم عن بعد من خلال وسائل التواصل المختلفة، وكان لمسئولى الإعلام بالمعاهد والإدارات دورا لا نستطيع ان نغفله على ما قدموه من مساعدات وخدمات لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

كما اتاح موقع البوابة الالكترونية للأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية على موقعها وأعلنت المنطقة اسماء أوائل الطلاب للشهادة الابتدائية .

وسبق وأعلنت منطقه شمال سيناء الأزهرية اليوم، الانتهاء من اعتماد نتائج امتحانات النقل للمراحل الثلاث والانتهاء من تقييم أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضح البيان، انه اعتمدت منطقة شمال سيناء الأزهرية نتائج مراحل النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وقال الشيخ محسن ابو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، أنه تم اعتماد نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني نهاية العام لكافة المعاهد الأزهرية بشمال سيناء، وتم إعلان النتائج بالمعاهد الأزهرية.

وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إنه أيضا تم الانتهاء من تقييم الأبحاث الخاصة بالشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وأن المنطقة أرسلت النتائج إلى الإدارة المركزية للامتحانات للاعتماد عن طريق سيستم خاص بالإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الازهرية.

 

 

 

 

 


شمال سيناء

الازهر الشريف

سيناء

منطقة سيناء الازهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة