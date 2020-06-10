استمرار حملات النظافة ورفع القمامة والإشغالات بحى ثان المحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

تابع محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى أعمال النظافة اليومية بشارع نعمان الاعصر أمام موقف زفتى بمشاركة محمود الكاشورى مديرالرقابة والمتابعة وعمال جهاز النظافة ومعدات الحى شملت الحملة كنس وتنظيف شارع نعمان الاعصر من أمام موقف زفتى،ومتابعة صيانه وتصليح البلدورات وعمل احواض خاصة بتجميع القمامة والمخلفات لحين مرور سيارات رفع القمامة وذلك حرصاً على المظهر العام وإظهار الشارع بالشكل الجمالى والحضارى اللائق.

كما قام رئيس حى ثان المحلة الكبرى بشن حملة إزالة اشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع والميادين نطاق الحى بمشاركة حسام الصباحى مدير قسم الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت الحملة عن إزالة اشغالات الطريق بمنطقة سعد زغلول وتشميع ملعب خماسى بمنطقة المستعمرة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد رئيس الحى على ضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة الاشغالات مره اخرى مؤكدا على محاسبة كل مقصر ومتهاون.