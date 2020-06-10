اليوم السابع
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استمرار تعليق العمل بمكتب تأمينات العاشر من رمضان

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:35 م
استمرار تعليق العمل بمكتب تأمينات العاشر من رمضان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت منطقة التأمينات استمرار تعليق العمل بمكتب التأمينات بالعاشر من رمضان ثان، بسبب ظهور إصابات بكورونا بين الموظفى حتى 20 يونيو الجارى.

 

وقال منشور لمكتب التأمينات، إنه ظهرت إصابتان بين الموظفين فى مكتب تأمينات العاشر من رمضان ثان وعليه تقرر تعليق العمل بالمكتب لمدة 14 يوما احترازيا مع مخاطبة الطب الوقائى لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة العاملين والمتعاملين.

 

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770)لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

 

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

 

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