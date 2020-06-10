استكمال محاكمة رئيسة حى وسط ونائب الرمل بجنايات الإسكندرية

واستمعت، أمس، هيئة محكمة جنايات الإسكندرية لعدد من شهود الإثبات فى واقعة اتهام رئيس حى وسط الإسكندرية ونائب برلمانى وآخرين بتلقى رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون.

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وأثبتت التحقيقات قيام رئيسة الحى بأخذ مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر فى مخالفة للقانون، كذلك تحصلهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدارج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحى لتسهيل هدمه، كذلك تحصلها على مبلغ 2 مليون جنيه نظير التغاضى عن تخريب أحد العقارات، كذلك التغاضى عن تخريب عقار بنطاق الحى والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف.

كذلك أثبتت التحقيقات اشتراك عضو بمجلس النواب معهما فى تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه، حيث كان الواسطة بينها وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضٍ لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس.

أما باقى المتهمين وعددهم 13 متهما جمعيهم قاموا بتقديم الرشوة لموظف عمومى لتسهيل أمور مخالفة للقانون.

كان المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفنى لمحاكم استئناف الإسكندرية قد أحال القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة "ب.ع" رئيس حي وسط و"س.إ" الباحثة القانونية بالحى وآخرين بتلقى رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر كذلك هدم عقارات دون وجه حق.



