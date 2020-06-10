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استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. الكيلو بـ 24 جنيها من المزرعة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:42 م
استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. الكيلو بـ 24 جنيها من المزرعة دواجن - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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 شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-6-2020 ، استقرارا  حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة، حيث سجل سعر الكيلو 24 جنيها من المزرعة.  
 
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 24 جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 28-29جنيها للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد  لـ"ليوم السابع"  أن سعر الدواجن البلدى  من المزرعة 32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض تبدأ من 25 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 30-32 جنيها.
 
الجدير بالذكر، أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 و أوضحت ، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 
 
 
 

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