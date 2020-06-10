استرداد 26 فدانا و57 ألف متر مبان حصيلة حملات إزالة التعديات بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فى بيان له، إن الحملات المكبرة أسفرت عن إزالة 1201 حالة تعدٍ خلال فترة الحظر اعتباراً من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت استرداد 26 فدانا و5 قراريط و13 سهما حصيلة إزالة فورية لـ534 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، كما تمت إزالة 434 مخالفة بناء على مساحة 57 ألفا و361 مترًا مربعا، وإزالة 233 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة على مساحة 12 ألفا و43 مترًا مربعا.

وأكدرحمي استمرار تنفيذ حملات الإزالة على مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، والتصدى بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

من ناحية أخرى تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن د. طارق رحمي، محافظ الغربية، عن سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بقرار ارتداء الكمامة، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، بكفر الزيات وبسيون، لمتابعة استعدادات المدارس التي تم تخصيصها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تفقد منافذ بيع الكمامات والتى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية.

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على استمرار أعمال النظافة بمركز كفر الزيات وبسيون، مشيرا إلى أنه تم رفع عدد 2 عربة متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات، كما تم إزالة تحويطة من البوص تستخدم لتقديم المأكولات بها على أول طريق بسيون الزراعي في زمام قرية كفر الشوربجي التابعة لمركز كفر الزيات.