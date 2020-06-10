اليوم السابع
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استبعاد مدير مدرسة ومعلم لجمعهما أموال مقابل تسليم ملفات الطلاب بالمحلة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:35 م
استبعاد مدير مدرسة ومعلم لجمعهما أموال مقابل تسليم ملفات الطلاب بالمحلة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية – مصطفى عادل

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قرر الدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، استبعاد مدير مدرسة جلال الدين الابتدائية ونقل مدرس بالمدرسة لمدرسة اخرى بعد قيامهما بتحصيل مبالغ بدون وجه حق من اولياء الأمور مقابل تسليمهم ملفات ابنائهم الطلاب بالصف السادس الابتدائي لتقديمها للمرحلة الاعدادية، بدون وجه حق.

كان المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد تلقى شكوى من أولياء امور تلاميذ بمدرسة جلال الدين الابتدائية التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بقيام مدير المدرسة ومدرس بذات المدرسة بتحصيل مبالغ ماليه منهم بدون وجه حق مقابل تسليم الاهالى ملفات ابنائهم المنقولين من مرحلة التعليم الابتدائي للتعليم الإعدادي.

وعلي الفور قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة عاجله من إدارة شرق المحلة برئاسة مدير الإدارة ومحمد ابو كفر وكيل الإدارة، والتفتيش المالي والإداري وعضو من الرقابة والمتابعة، ومن خلال الفحص تبين صحة الواقعة، وقيام مدير المدرسة ومعلم اخر بالمدرسة بالزام اولياء الأمور على دفع مبالغ ماليه مقابل استلام ملفات ابنائهم، فتم استبعاد مدير المدرسة لديوان الإدارة ونقل المدرس الثاني لمدرسة أخرى لحين انتهاء التحقيقات معهما.

من ناحية أخرى وافق الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والخاص والخاص الفندقى بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوى (عام – خاص – خاص فندقي) للعام الدراسى 2020 / 2021، والمقدمة من ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك فى ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لاستيعاب 50% بمرحلة الثانوى العام من إجمالى الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية) للعام الدراسى 2019 / 2020 بإجمالى عدد متوقع 36662 طالب.

 

وقد تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام بمجموع 253 درجة، كما تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص بمجموع 195 درجة، وتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص الفندقى بمجموع 155 درجة.

 

من ناحيته، أكد وكيل الوزارة أنه سيتم قريباً تحديد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفنى بعد العرض على محافظ الغربية.

 

اخبار عاجله

وكيل تعليم الغربية

المحلة

ادارة شرق المحلة التعليمية

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