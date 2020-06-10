ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع النفط

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 1.19 ليصل إلى مستوى 5161.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 2.48 نقطة ليصل إلى مستوى 5630.58 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.41 نقطة ليصل إلى مستوى 4237.03 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04%، رابحاً 1.73 نقطة ليصل إلى مستوى 4158.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 125.3 مليون سهم بقيمة 27.3 مليون دينار كويتى عبر 6503 صفقة، وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.98%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وجاء سهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.34%، يليه سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة مراكز التجارى العقارية بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.56% ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 7.47%، ثم سهم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 6.05%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادساً: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

سابعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.