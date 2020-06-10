وأوضح البيان أن اجمالي الإصابات في فيينا بلغ 3487 حالة وتم شفاء 3021 حالة بينما تم تسجيل 66 إصابة جديدة في ولاية النمسا السفلى، مشيرا الى أن الإصابات المؤكدة الإجمالية فى الولاية زادت حالتين أمس إلى 2891 حالة

وذكر البيان أن إجمالي عدد حالات الوفاة في النمسا بلغ 673 شخصا بينما يتواجد 80 شخصا في المستشفيات، منها 17 حالة في العناية المركزة.