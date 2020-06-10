ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12665 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة.

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، النساجون الشرقيون للسجاد، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، 3116 سهم، 520 ألف سهم، 278.8 ألف سهم، 68 ألف سهم، 84 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 10 ملايين سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 2.6 مليون سهم.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس.