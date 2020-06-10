ارتفاع بورصة دبى هامشيا بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 1.94 نقطة ليصل إلى مستوى 2126.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 233.5 مليون سهم محققة ما قيمته 115.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2093 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع 7.76%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.28%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 9.02%، فيما تراجعت 6 أسهم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.81%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 23.8 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أصدر بنك دبي الإسلامي، والمصنف بتقدير A3 من قبل وكالة موديز، وعند A من قبل وكالة فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالتين)، بنجاح صكوكاً بقيمة مليار دولار أمريكي بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.95% سنوياً، والذي يعادل 245 نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات.

ويعد هذا الإصدار إنجازاً هاماً لبنك دبي الإسلامي، إذ يمثل أول صكوك مرجعية عامة تصدرها مؤسسة مالية إقليمية بعد توقف السوق نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19، علماً بأن آخر إصدار للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تم في شهر فبراير الماضي، وانطلاقاً من مكانته الرائدة، أعاد بنك دبي الإسلامي فتح أبواب أسواق رأس المال الإسلامي الدولية أمام المؤسسات المالية المصدرة للصكوك في دولة الإمارات العربية المتحدة لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وتم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من حملة ترويجية عالمية شملت العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وجذبت هذه الصكوك اهتمام أكثر من 170 مؤسسة من كبرى المؤسسات الاستثمارية التي أكدت التزامها تجاه دولة الإمارات وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص، ويعكس الإقبال الكبير على هذه الصكوك نجاح بنك دبي الإسلامي في تنفيذ هذه الصفقة مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دولار أمريكي، بنسبة تقارب 50% منها من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي سياق آخر، قالت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، إنه بناءً على طلب الشريك في الشركة محمد المرتضى الدندشي، فأن الصفقة التي نفذت أمس الثلاثاء، على 59.5 مليون سهم بالشركة هي فقط عملية تحويل أسهم لأغراض التمويل لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وأنا ما يزال المالك الفعلي لهذه الأسهم، وأن عدد الأسهم المملوكة للدندشي تحت اسم البنك حالياً يبلغ 80.5 مليون سهم، كما أكد على عدم وجود أي نية للتخارج من حصته في الشركة على المدى القصير أو المتوسط.