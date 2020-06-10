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ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:00 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة،  بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 و شهد أمس الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، حيث ساد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.
 
كما شهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.
 
 

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