ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25%، أدى إلى أن يعزز الذهب مكاسبه بعد بيان الفيدرالي مرتفعاً حوالي 1% عند 1730.49 دولار، وعائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات يسجل أدنى مستويات الجلسة عند 0.767%

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب، أن أسعار المعدن النفيس سجلت ارتفاع بقيمة 5 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 775 جنيها للجرام، مشيرا إلى توقف المبيعات بسوق الذهب مساءا وذلك بسبب قرار الحكومة بحظر التجوال.

أسعار الذهب بعد ارتفاعها..



عيار 18 سجل 664.25 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 775 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 885.75 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6200 جنيه

أوقية الذهب 1730 دولار

وجدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد إذ يتوقع صناع السياسات انخفاضا بنسبة 6.5 % في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3 % في نهاية السنة.

وقال المجلس في أحدث بيان له ”أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط.“ وتشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبر كانون الأول إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.

ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل نيسان، تعهد البنك لمركزي بالاستمرار في شراء السندات ”بالوتيرة الحالية“ البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة بالمئة.

التعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا. وشملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس آذار وإتاحة ائتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات