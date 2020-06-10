اتهام عقيد فى جيش النمسا بالتجسس لصالح المخابرات الروسية

كتبت: نهال أبو السعود

أدين عقيد متقاعد من الجيش النمساوي بالتجسس لصالح المخابرات العسكرية الروسية في روسيا منذ عقود. قالت فوكس نيوز إنه حكم على المتهم البالغ من العمر 71 عامًا والذي جرت محاكمته السرية في سالزبورج بسبب الأمن القومي بالسجن ثلاث سنوات فقط وتم الإفراج عنه لأنه قضى نصف الوقت بالفعل.

وقد أدين بتهم من بينها "خيانة أسرار الدولة" والعمل لصالح منظمة استخبارات أجنبية على حساب النمسا وإفشاء سر عسكري متعمدا، وقد واجه عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن.

وقال محاميه في بداية محاكمته في مارس الماضي إنه نفى تسليم معلومات سرية، لكنه اعترف بشرح مواد مفتوحة المصدر "مثل مراسل أجنبي".

واتهم المدعون العقيد السابق بالديش في نمسا بالاتصال أولاً بحكومة روسيا الاتحادية في عام 1987 أثناء مهمة أجنبية وقالوا إنه حصل على مئات الآلاف من اليورو.

يعتقد المحققون في النمسا أن العقيد تم تجنيده من قبل ضابط المخابرات العسكرية الروسي رفيع المستوى إيجور زايتسيف ونفت موسكو تورطه في التجسس.

ووفقا للتقرير تعد النمسا واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية وثيقة مع موسكو في السنوات القليلة الماضية اشتهرت فيينا موطن العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها نقطة ساخنة للتجسس الدولي تقربها من الستار الحديدي خلال الحرب الباردة.