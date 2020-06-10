اليوم السابع
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إيطاليا تعلن 71 حالة وفاة جديدة وأكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:29 م
إيطاليا تعلن 71 حالة وفاة جديدة وأكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 71 حالة جديدة مقابل 79 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 حالة، وبلغ 34114 شخصا منذ في 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الوفيات اليومية بعد أيام من تراجعه المستمر، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 5 يونيو إلى 85 حالة، وفي 6 يونيو إلى 72، وفي 7 يونيو إلى 53، وفي 8 يونيو 65، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة، وتخطت الوفيات حاجز 414 ألف حالة، وفى هذا السياق تعمل شركات الادوية والجهات المعنية، بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد فى أقرب وقت ممكن. 
 
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 33823، وفيما تم تسجيل 4 وفيات و1716 إصابة جديدة. 
 
وكذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8455، وسجلت روسيا 8404 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 216 وفاة، 
 
وسجلت عمان 689 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإندونيسية، انه  تم تسجيل 36 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1959، واعلنت الصحة السعودي عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بكورونا و1615 حالة شفاء. 
 
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء من "أزمة غذائية عالمية" تكون تبعاتها بعيدة الأمد بالنسبة لـ"مئات ملايين الأطفال والبالغين"، إذا لم يتم بذل أي جهود لتخفيف عواقب وباء كوفيد 19.

ايطاليا

اخبار ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

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