إنفوجراف.. ما هى السلع التى ارتفعت وانخفضت أسعارها فى مايو الماضى؟

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر مايو 2020 والذي بلغ "107.7" نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.1% عن شهر أبريل 2020.



معدل التغير



معدل التغير الشهري بالاقسام الأساسية

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإنفوجراف توزيع الأقسام التي تشكل في مجموعها الرقم القياسي الشهري للمستهلكين بين الارتفاع والانخفاض لشهر مايو الماضي وهي كالآتي:

- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاع قدره "0.1 %" نتيجة لارتفاع أسعار الفاكهة ومجموعة اللحوم والدواجن والحبوب والخبز، فيما انخفضت الخضروات والأسماك والمأكولات البحرية

- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره "0.2%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة "0.2%"

- سجل قسم الملابس ولأحذية ارتفاع قدره "0.9%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة "1.3%"

- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره "0.1%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة

- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره "0.1%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة "0.6%"

- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره "0.5%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة "1.6%"