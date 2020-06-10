إندبندنت: منصة HBO Max تزيل فيلم ترامب المفضل بسبب "الأوصاف العنصرية"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الفيلم الكلاسيكى الامريكى الشهير "ذهب مع الريح" قد تم رفعه من خدمة البحث HBO Max فى ظل مخاوف بشأن وصفه العنصرى لبعض الشخصيات من أصول أفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن الفيلم الذى تم إنتاجه عام 1939، والذى طالما اعتبر أحد أهم الكلاسيكيات فى السينما العالمية، قد تم رفعه فى أعقاب الاحتحاجات العالمية المناهضة للعنصرية بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة فى مدينية مينيابوليس أثناء احتجازه.

وقال ممثل للمنصة فى تصريحات لمجلة فارينتى إن فيلم ذهب مع الريح هو منتج لعصره ويصف بعض الانحيازات العرقية والعنصرية التى كان مع الأسف شائعة فى المجتمع الأمريكى. وهذه التصورات العنصرية كانت خاطئة حينئذ وخاطئة اليوم ونشر أن إبقاء هذا العنوان دون تفسير وإدانة لهذه الأوصاف سيكون أمرا غير مسئول.

وتابع قائلا إن هذه التصورات تتعارض مع قيم شركة "إعلام وارنر"، ولذلك، فإنهم عندما يعيدون الفيلم إلى منصة إتش بو أو ماكس، ستعاد بمناقشة لسياقه التاريخى وإدانة نفس هذه التصورات، لكن سيتم تقديم كما تم بالفعل لأن القيام بغير ذلك سيكون مثل الإدعاء بأن هذا التحامل لم يكن موجودا أبدا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعرب فى السابق عن إعجابه الشديد بفيلم ذهب مع الريح، فبعدما أصبح فيلم "Parasite" أول فيلم بلغة أجنبية يفوز يجائزة الأوسكار فى وقت سابق هذا العام، ذكر ترامب فيلم ذهب مع الريح كبديل مفضل، وقال "هل يمكننا ان نعيد مثلا فيلم ذهب مع الريح، من فضلكم".

وقالت إندبندنت إن منصة HBO Max ليست وحدها التى تدقق فى منتجاتها فى ظل الاحتجاجات الراهنة ضد العنصرية، بل أعلنت منصات منها نتفليكس إزالة حلقات بعنوان Little Britain من قوائمها بسبب استخدامها للوجوه السوداء الذى أثار انتقادات شديدة.



