اليوم السابع
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إعادة طرح 65 محل دوبلكس وفردي بسور استاد طنطا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:02 م
إعادة طرح 65 محل دوبلكس وفردي بسور استاد طنطا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أعلنت محافظة الغربية اليوم، عن إعادة طرح عدد 65 محل دوبلكس وفردي دور أول علوي مختلفة المساحات بسور استاد طنطا للبيع بالمزاد العلني طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/7 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة طنطا علي الطريق السريع.
 
يذكر أن تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها يشمل ضريبة القيمة المضافة وتطلب كراسات الشروط من مقر الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الغربية وباقي الاشتراطات طبقا لكراسة الشروط.
 
من ناحية أخرى تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، عددًا من المدارس بكفر الزيات وبسيون، وذلك للتأكد من جاهزية تلك المدارس كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ الغربية، على مديرى المدارس بضرورة استكمال اللجان وتزويدها بمراوح حائط لزيادة الأمان، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب .

من جانبه، أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأنه تم تجهيز عدد 12 مدرسة بكفر الزيات و5 مدارس ببسيون لاستقبال طلاب الثانوية العامة.

من ناحية أخرى وافق الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والخاص والخاص الفندقى بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوى (عام – خاص – خاص فندقي) للعام الدراسى 2020 / 2021، والمقدمة من ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك فى ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لاستيعاب 50% بمرحلة الثانوى العام من إجمالى الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية) للعام الدراسى 2019 / 2020 بإجمالى عدد متوقع 36662 طالب.

 

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