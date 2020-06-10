إطلاق أول تطبيق ذكى يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية

كتب محمود راغب

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بإطلاق أول تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة باسم " تمكين المرأة Empowering Women- " يتيح قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية مجالس إدارات الشركات.



وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها بإطلاق هيئة الرقابة المالية أول تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات، مما يدفع المرأة للمشاركة فى صنع القرار الإدارى وتطوير الأداء النوعى للشركات، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة سوف يقوم بتوعية السيدات بأهمية التطبيق الذى يتيح فرص حقيقية لتمكين المرأة وذلك من خلال فروع المجلس فى المحافظات ووسائل التواصل الإجتماعى.



الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية قد دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمى 123 – 124 لسنة 2019 والتي توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وامهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام.