اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى بالشرقية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:25 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى بالشرقية إسعاف - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص إصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، علي الطريق الاقليمي بنطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام، وتم تحويل 2 حالتهما حرجة إلى  الطوارئ بالزقازيق.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث أعلي الطريق الإقليمي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بكسور وسحجات وتم نقلهم إلي مستشفي بلبيس العام، وتحويل 2 منهما إلى الطوارئ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن عامل بشركة مياه الشرب، لقي مصرعه غرقا منذ يومان، وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقي  إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر، أثناء قيام " إبراهيم أ ع س" 37 سنة  عامل بمياه الشرب، مقيم ناطورة مركز كفر صقر،  بتنضيف محطة مياه ناطورة غرقا في مرشحة مياه عمقها 60 سم، وتم إنتشال الجثة بمعرفة العاملون بالمحطة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

 


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