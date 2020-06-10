إزالة 7 طوابق بعقار مخالف بحى أول المحلة بمحافظة الغربية

الغربية - عادل ضرة

نفذ حى اول المحله حملة إزالة ل7طوابق بعقار مخالف في اطار توجيهات الدكتورطارق رحمي محافظ الغربية بالتصدي بكل حسم لعدم إقامة أي مباني مخالفة وإزالتها .

حيث قام عادل عبد الحميد سلامة رئيس حي أول المحلة و المهندس ياسر اليماني مدير الإدارة الهندسية بالحي بالتنسيق مع العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة الكبري والقوة المرافقة له و مقاول الثانوية بإزالة الادوار المخالفة حيث قامت صاحبة العقار وتدعي شيماء حسن محمد شلبي بالبناء من الدور السابع العلوي حتي الدور الثالث عشر العلوي بشارع مسعود حسنين من شارع مصطفي كامل منطقة ابو راضي بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية وصدور عدة قرارات ادارية بالإزالة تحمل ارقام 874و830و838و845و860و870و879 لسنة 2020